В Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: что нужно знать о трагедии

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, а именно годовщину депортации крымскотатарского народа в 1944 году.

“источник” рассказывает о важных фактах и деталях этой даты.

С чего все началось?

11 мая 1944 года тайно приняли постановление, в котором говорилось о претензиях к крымским татарам. Их обвинили в якобы массовой измене и массовом коллаборационизме, хотя доказательств этому никаких не было.

К операции по депортации крымских татар привлекли свыше 30 тысяч силовиков. Людям давали несколько минут на сборы, а с собой они могли взять только самое необходимое. На протяжении двух дней татар вывозили на машинах к железнодорожным станциям Бахчисарая, Джанкоя и Симферополя, а уже оттуда отправляли на восток.

При первой волне было депортировано 191 044 человека, почти шесть тысяч татар отправили в ГУЛАГ.

Какие последствия депортации?

За год от голода, болезней и истощения погибло свыше 30 тысяч крымских татар. Им запретили возвращаться в Крым даже после войны, за их личной жизнь постоянно следили силовики. Каждый месяц депортированные были обязаны отмечаться в отделе милиции. Все, кто пытался вернуться в Крым или протестовал против ущемления, преследовались судебными органами.

Какая сейчас ситуация с крымскими татарами в оккупированном Крыму?

РФ продолжает пользоваться тиранскими методами Советского Союза в отношении крымских татар. Постоянно в Крыму сообщают о задержаниях и обысках по их месту жительства, неоднократно крымские татары были осуждены по выдуманным делам.

“Но обязательно придет время, когда мы все соберемся в освобожденном от российских оккупантов Крыма и вместе поклонимся памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, обнимемся со славными участниками крымскотатарского национального движения, поздравим освобожденных из российских застенков нынешних крымских политзаключенных”, – пишет в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

18 мая “Всеукраинская школа онлайн” покажет специальный урок, который посвящен Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

“Юные украинцы должны знать правду о страшной трагедии, которая сломала судьбы 180 тысячам крымских татар в 1944 году”, – говорится в анонсе к уроку.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму на фоне сухой зимы и всеобщей “самоизоляции” от COVID-19 обострился водный дефицит.