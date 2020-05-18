День ангела Ирины: лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, смс

В понедельник, 18 мая, украинцы отмечают день ангела Ирины и поздравляют с именинами всех владелиц этого имени.
“источник” собрал лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе, которые вы можете отправить своим родным, знакомым, коллегам и друзьям в этот день.
Очень много для Ириши
Пожеланий собралось.
Счастья, Ира, выше крыши!
Все, что хочешь, чтоб сбылось.
Деньги чтоб неслись лавиной,
Нападали чтоб гурьбой,
Чтоб любовь всегда, Ирина,
Рядышком была с тобой.
На душе – весны и лета,
В теле – бодрости, огня.
Будь вниманием согрета.
В общем, с праздником тебя!
И скренняя, Р ассудительная, И нтересная, Н ежная, А балденная, – я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.
Назвали Ириной тебя не напрасно,
Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!
Богиня покоя, стабильности, мира –
Все эти слова о тебе, наша Ира!
Иришка, тебя от души поздравляем
Удачи, здоровья и счастья желаем.
Желаем бескрайней, безбрежной любви.
Исполнятся пусть все надежды твои!
Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи.
Ириша, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.
Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.
Милая, Ирина, поздравляю от чистого сердца и желаю добрых и счастливых дней жизни, радостных и весёлых событий, тёплых и искренних слов, нежных и сладких объятий, верной и светлой любви, вечного и настоящего счастья.
Ирина означает “мир”, “покой”.
Пусть будут они, Ирочка, с тобой!
Сияют пусть красивые глаза,
Пусть в них не появляется слеза.
Весь свет твоя украсит доброта,
Ведь дорожишь семьею неспроста.
Баланса, и гармонии тебе,
И только лишь хорошего в судьбе!