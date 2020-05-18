День ангела Ирины: лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, смс

В понедельник, 18 мая, украинцы отмечают день ангела Ирины и поздравляют с именинами всех владелиц этого имени.

“источник” собрал лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе, которые вы можете отправить своим родным, знакомым, коллегам и друзьям в этот день.

Очень много для Ириши

Пожеланий собралось.

Счастья, Ира, выше крыши!

Все, что хочешь, чтоб сбылось.

Деньги чтоб неслись лавиной,

Нападали чтоб гурьбой,

Чтоб любовь всегда, Ирина,

Рядышком была с тобой.

На душе – весны и лета,

В теле – бодрости, огня.

Будь вниманием согрета.

В общем, с праздником тебя!

И скренняя, Р ассудительная, И нтересная, Н ежная, А балденная, – я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.

Назвали Ириной тебя не напрасно,

Ведь имя Ирина чудесно, прекрасно!

Богиня покоя, стабильности, мира –

Все эти слова о тебе, наша Ира!

Иришка, тебя от души поздравляем

Удачи, здоровья и счастья желаем.

Желаем бескрайней, безбрежной любви.

Исполнятся пусть все надежды твои!

Ирочка, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы ты при любой погоде и любой ситуации жизни была великолепной, милой, доброй, неповторимой и неотразимой. Пусть сердце твое наполняет светлая любовь, а душа пусть парит в облаках счастья и удачи.

Ириша, пусть будет все прекрасно,

Пусть деньги будут у тебя.

Здоровье будет пусть отличным

И не подводит никогда.

Желаю счастья и удачи.

Пусть будет все в жизни твоей:

Пусть будет очень много счастья

И много искренних друзей.

Милая, Ирина, поздравляю от чистого сердца и желаю добрых и счастливых дней жизни, радостных и весёлых событий, тёплых и искренних слов, нежных и сладких объятий, верной и светлой любви, вечного и настоящего счастья.

Ирина означает “мир”, “покой”.

Пусть будут они, Ирочка, с тобой!

Сияют пусть красивые глаза,

Пусть в них не появляется слеза.

Весь свет твоя украсит доброта,

Ведь дорожишь семьею неспроста.

Баланса, и гармонии тебе,

И только лишь хорошего в судьбе!