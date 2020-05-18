Намечается “битва” солнца и дождя: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

Синоптики дали свежий прогноз погоды на ближайшие дни, в Украине прогнозируют дожди, но в некоторых областях будет солнечно и без осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник, 18 мая, на территории Украины будет солнечно и ясно, лишь в нескольких областях Украины прогнозируют осадки. Дождь будет падать в Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке,
Температура воздуха:
- на западе – 15-20 градусов;
- на востоке – 14-21 градус;
- на севере – 14-18 градусов;
- на юге – 20-22 градуса;
- в центре Украины и Киеве – 16-18 градусов;
Во вторник, 19 мая, на территории Украины будет, также, ясно и солнечно, но в 8 областях Украины прогнозируют дожди: в Луцке, Ровно, Житомире, Киеве, Черкасах, Чернигове, Сумах и Полтаве.
Температура воздуха:
- на западе – 15-22 градусов;
- на востоке – 15-22 градус;
- на севере – 14-18 градусов;
- на юге – 20-22 градуса;
- в центре Украины и Киеве – 16-18 градусов;
В среду, 20 мая, дождь будет падать лишь на юге Украины и в Крыму, на остальной территории – будет солнечно и ясно. Осадки прогнозируют в Херсоне, Николаеве, Одессе и Крыму.
Температура воздуха:
- на западе – 14-21 градусов;
- на востоке – 14-19 градус;
- на севере – 14-16 градусов;
- на юге – 19-22 градуса;
- в центре Украины и Киеве – 14-16 градусов;
Как сообщал “источник”, по прогнозам синоптиков, после аномально теплой зимы лето в Украине, наоборот, будет не слишком жарким.