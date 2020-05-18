В Киеве жестко наказали “героя парковки”, бросившего машину у моста: фото

В Киеве смело наказали “героя парковки”, который бросил свой автомобиль в неположенном месте

Об этом сообщают в сообществе “ЗупиниЛося”.

Водитель припарковал автомобиль прямо на выезде на Воздухофлотский мост, возле Министерства инфраструктуры, чем затруднил движение транспорта на участке.

Владельца авто решили наказать – на капоте легковушки нацарапали ругательное слово.

“Это называется – народный штраф“, “Там постоянно так паркуются“, “Как говорится: парковка возле Министерства инфраструктуры Украины – это все, что вам нужно знать об инфраструктуре Украины“, – пишут в комментариях.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео с наглой “героиней парковки”, девушка припарковалась прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева в ЖК “Комфорт таун”.

Кроме того, 10 мая подъезд одной из многоэтажек на улице Героев Сталинграда в столице оказался так плотно заставлен припаркованными автомобилями, что женщина с ребенком в коляске не могла попасть домой.

Напомним, ранее на проспекте Петра Григоренко в столице, паркуясь возле подъезда собственного дома, водитель снесла лавочку и выехала на ступеньки.