Через границу “прорываются” не все: украинка рассказала о заработках в Финляндии

Украинская медсестра, которая впервые поехала на заработки в Финляндию еще в 2006 году, рассказала о своем опыте заграничных заработков.

Об этом сообщается в материале “источника”.

“Как и сейчас, тогда я работала медиком. Получала зарплату 96 гривен. Ребенка я воспитывала сама, поэтому собрать его в школу было трудно. Я одолжила 500 долларов, заплатила фирме, взяла отпуск за собственный счет и на два месяца уехала в Финляндию собирать клубнику“, – вспоминает медсестра кардиологического отделения Наталья Король из Умани Черкасской области.

С тех пор женщина каждый год ездила на такие сезонные работы. Сейчас она получает 4 тысячи гривен, но за эти деньги не согласна оставаться без своей двухмесячной подработки. Ситуация осложняется тем, что ее дочь заканчивает 11-й класс и будет поступать в вуз.

Киев сказал, что из Украины выпустят сначала только 1,5 тысячи человек. Но сезонников будут отпускать столько, сколько требует страна работодателя. Финны очень рассчитывали на украинцев, поэтому сейчас работодатели составляют поименные списки и передают их в Украину и в Беларусь. Украинцы едут в Минск, а оттуда пытаются вылететь в Финляндию чартерными рейсами, однако, если человека в списках нет, его не пустят на самолет, рассказывает женщина.

“Знакомые поехали, но из 56 человек выехали только 26 – остальных завернули. Пограничники сами решают, пропускать или нет“, – добавляет она.

Она также рассказала, как выглядит ее рабочий день в Финляндии.

“В Финляндии выдают тебе корзину, и собираешь ягоды. Время работы зависит от заказа, который получил работодатель. Могли работать до двух часов дня, а могли и до 10 вечера или до полуночи – там же белые ночи. Приходилось работать и в дождь, и в жару. Но там никто не контролирует, ешь ли ты ягоды – можешь есть, сколько влезет. Но платят от выработки – чем больше ты соберешь, тем больше заработаешь. Обычно, фермеры предоставляют домики рабочим с кухней, ванной и сауной“, – рассказывает Наталья.

Она добавила, что отношения в Финляндии базируются на доверии. Многие вещи для украинца удивительны.

“Там совсем другие люди, все на доверии. Велосипед можно оставить, где хочешь – никто не возьмет. Приезжаешь туда и видишь 80-летнюю бабушку, которая на крутецкой машине приезжает в магазин. У нас даже молодежь не может себе такое позволить. Там социально обеспеченное население – у нас, к сожалению, этого нет. Там совсем другая жизнь”, – говорит женщина.

Она также сомневается, что обещания власти будут выполнены.

“6-8 тысяч для заробитчан, которые предлагает государство, – это больше чем моя нынешняя зарплата. Но в Финляндии я могу заработать, скажем, 30 тысяч гривен. К тому же я сомневаюсь, что государство будет делать это. Все, что чиновники рассказывают по телевизору, можно делить на два“, – считает Наталья.

Женщина не представляет, как выживать без заграничных подработок.

“Не знаю, как выкручусь, если не поеду на заработки. Конечно, если бы медикам сделали достойную зарплату, то не пришлось ехать гнуть спину, ведь я не помню, когда у меня был отпуск для отдыха. В серьезный сезон в Финляндии работаем вообще без выходных. В нашей больнице почти все медики – среднего возраста, а в Умани процентов 70 среди врачей – пенсионеры. Молодые люди едут в Киев или ищут частные клиники или, если могут, открывают частные кабинеты. Многие сдали экзамены и уехали работать врачами в Польшу или Германию. Потому что молодой паре, если оба медики, выжить на такую зарплату нереально“, – добавляет женщина.

Детальнее читайте в материале “источника”: Там совсем другая жизнь: разные судьбы заробитчан – одинаковые причины уехать из Украины.