Как в Украине учат будущих полицейских: сеть взбудоражило видео

В Харькове заметили курсантов полиции, которые вместо обучения подметали территорию.

Об этом сообщают в одном из Telegram-каналов.

Ситуацию сняли на видео, как молодые правоохранители убирали участок около здания полиции. Они вениками подметали территорию вместо подготовки к несению службы, тренировок и заданий по работе.

Видео опубликовали в социальных сетях. Однако мнения пользователей по этому поводу разделились. Одни считают, что это нормальная практика. Других же возмутило, что полиция должна заниматься уборкой территории, вместо обеспечения безопасности граждан, задержания преступников и расследования криминальных дел.

Как сообщал “источник”, известный волонтер Диана Маркова рассказала о том, как она стала жертвой полицейского беспредела на Житомирской трассе.