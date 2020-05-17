Ученые нашли “равнину” на Марсе, где могут поселиться люди

Человечество готовится к колонизации Марса, однако выжить на его поверхности люди вряд ли смогут. Более пригодными для существования человека являются большие подземные туннели, которые образовались в результате тысячелетней вулканической активности и называются “лавовые трубки”.

Астрофизик Антонио Парис с командой занимался исследованием и оценкой безопасности марсианских лавовых труб, результаты исследований опубликованы в журнале Journal of the Washington Academy of Sciences.

Ученые пришли к выводу, что укрытие будущих колонистов в глубоких подземных туннелях может значительно уменьшить воздействие опасной космической радиации. Более того, исследователи убеждены, что лучшим местом для посадки является “греческая равнина” Эллада Планития.

Это связано с тем, что именно на нее попадает меньше космической и солнечной радиации, чем на большую часть остальной поверхности планеты. Антонио Парис убеждена, что укрытие астронавтов в глубоких лавовых трубках может еще снизить ее воздействие, тем самым обеспечив колонистам выживание.

Кроме того, изучение лавовых трубок может дать представление о том, как на Марсе развивалась микробная жизнь и обнаружить ее следы.

“Лавовые трубки могут помочь в изучении марсианской геологии и геоморфологии, а также потенциально помогут обнаружить любые свидетельства развития микробной жизни на ранних этапах естественной истории Марса”, — написал он в Twitter.

Как сообщал “источник”, ранее благодаря анализу снимков Марса, ученые обнаружили на поверхности “красной планеты” необычное отверстие.