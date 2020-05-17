Кто живет на дне океана и где лежит “Титаник”: интерактивная графика

Программист Нил Агарвал на своем сайте создает различные познавательные интерактивные проекты, один из которых, The Deep Sea, рассказывает об обитателях дна океана.

Об этом сообщает “источник”.

Автор называет свой проект “интерактивной визуализацией океана”. Экран можно прокручивать вниз, от поверхности океана, до самого его дна. По мере “погружения” появляются различные обитатели подводного мира, встречающиеся как раз на этой глубине — индикатор глубины постоянно отображает точное значение.

Так, на глубине всего в 74 метра живет множество рыб и других организмов, например, камбала и белые киты.

На глубине в 134 метра обитают косатки и морские львы.

На 234 метрах начинает так называемая “сумеречная зона”. На эту глубину может нырять морская птица, толстоклю́вая ка́йра. Здесь же живут причудливые сетчатые кошачьи акулы.

Кроме обитателей океана, на сайте можно узнать различные интересные факты, например то, что рекорд глубоководного погружения дайвера – 332 метра.

Ниже 1000 метров начинается “полуночная зона”. Солнечный свет сюда уже не проникает. Однако местные обитатели, например, знаменитая рыба-удильщик, приспособились к жизни здесь.

А на глубине в 3800 метров лежат остатки “Титаника”.

Некоторые существа могут жить даже на глубине ниже 8000 метров.

Полную версию визуализации можно посмотреть на сайте Нила Агарвала.

Как ранее сообщал “источник”, у западного побережья Коста-Рики в Тихом океане археолог и дайвер Maк MакАйвер обнаружил интересные отложения на дне океана, которые напоминают искусственные постройки.