Готовьтесь к борьбе: журналистка рассказала, как пережила коронавирус

Журналистка из России Елена Трофимова рассказала о том, как пережила коронавирус.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Трофимовой, она заболела около месяца тому назад и лишь сейчас смогла восстановиться.

“Сегодня ровно месяц, как я заболела. Covid-19 наконец-то ушел из моего организма. Все показатели в норме. Кровь, сатурация, температура — все супер. Я почти окрепла и очень рада новой жизни. Не буду сейчас пускаться в описание эмоций и физических страданий, которые я испытала. Просто хочу прояснить некоторые моменты, если вас вдруг захватит коронавирус“, – отметила она.

Сама болезнь, по словам Трофимовой, длилась две-три недели, еще до двух недель занимает период восстановления.

“Поэтому готовьтесь к борьбе длиною в месяц-полтора“, – написала она.

Что касается симптомов заболевания, то, как отмечает журналистка из своего опыта, их может не быть или они могут быть очень слабыми. Однако вероятна температура от 37 градусов и выше.

Трофимова не советует сбивать высокую температуру, поскольку тем самым можно лишить организм сил бороться.

“Измеряйте температуру три раза в день и записывайте ее в график. Этим вы облегчите задачу медикам, если вдруг придется ехать в больницу. Обязательно соберите сумку заранее. Плохо стать может очень резко. Всего за несколько часов вы можете потерять возможность ровно дышать“, – написала она.

Поскольку некоторое время после выздоровления переболевшие Covid-19 остаются вирусоносителями, Трофимова советует следить за тем, чтобы никого не заразить.

Как сообщал “источник”, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что в реальности количество смертей в России от коронавируса в 2-3 раза больше, чем указывается в официальных данных.