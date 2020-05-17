Романтическая прогулка в Киеве обернулась курьезным ЧП: видео

В Киеве, недалеко от метро Славутич, водитель хотел показать своей спутнице красивый рассвет, но романтика момента была испорчена застрявшей в песке машиной.

Соответствующее видео опубликовали на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

“Хотел показать своей спутнице красивый рассвет, но смог показать лишь то, что автомобиль не самый проходимый“, – подписал видео автор публикации.

На видео заметно, что автомобиль сильно зарылся в песок на берегу, освободить его помогают несколько человек.

Как сообщал “источник”, недавно в Киеве водитель с нарушением правил дорожного движения пытался пересечь бордюр, однако автомобиль застрял. На место инцидента сразу же прибыла полиция. В сети сочли это “мгновенной кармой” за нарушение ПДД.