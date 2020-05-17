Может дойти до суда: в Украине сделали важное заявление о сбитом самолете МАУ

Украина может обратиться с иском в Международный суд ООН против Ирана в случае, если переговоры о беспристрастном расследовании катастрофы украинского самолета Boeing под Тегераном и о компенсациях зайдут в тупик.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью “Радио Свобода”.

“Трек, о котором я еще не упомянул – это переговоры относительно объективного беспристрастного расследования, относительно гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина. Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности, в Международный суд ООН“, – сказал он.

Енин добавил, что в Международный суд Украина может обратиться совместно с государствами, граждане которых находились на борту сбитого иранскими военными украинского самолета Boeing.

“Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств: Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины“, – сказал заместитель министра иностранных дел.

Самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ потерпел катастрофу утром 8 января 2020 года неподалеку от Тегерана. Успев подняться на высоту в 2400 метров, машина рухнула на землю. Все 176 человек, находившиеся на ее борту, в том числе 11 украинцев – погибли.

11 января Иран официально признал, что по ошибке сбил украинский самолет.

Как сообщал “источник”, ранее Иран обещал передать Украине “черные ящики” сбитого украинского Boeing-737.