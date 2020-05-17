Пытались спасти неделю: фото и подробности о враче, который умер от коронавируса в Одессе

Врачи инфекционной больницы в Одессе неделю пытались спасти заразившегося коронавирусом врача Максима Белинова, однако их попытки оказались безуспешными.

Об этом написала в Facebook волонтер из Одессы Екатерина Ножевникова.

“Максим Белинов был врачом реанимации в 10-й городской больнице и одним из контактных врачей, которые спасали пациента отделения, у которого впоследствии был обнаружен Covid-19. Неделю врачи инфекционной больницы пытались его спасти. Но, к сожалению, вчера Максим ушел из этого мира“, – сообщила она.

Волонтер выразила соболезнования семье врача.

“Мои глубочайшие соболезнования семье. Всем, кто кричит о всемирном заговоре и всем, кто танцует сейчас по вечерам на дискотеках с криками “нет никакого коронавируса”, просто посмотрите в лицо Максиму. Ему было всего 47 лет. Без отца остался трехлетний малыш. Сына в расцвете сил потеряла пожилая мама“, – написала Ножевникова.

Как сообщал “источник”, ранее в Одесской области от коронавируса умер семейный врач.