Счет должны оплатить родители: сеть возмутило видео спасения юных экстремалов в Киеве

В Киеве руферов-экстремалов, которые забрались на опору Южного моста, пришлось снимать спасателям.

Соответствующее видео было размещено на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

На опубликованных кадрах, снятых из проезжавшего мимо автомобиля, можно увидеть нескольких человек на вершине опоры и машину спасателей, которая стоит рядом.

“Спасатели снимают малолетних альпинистов с Южного моста”, – говорится в подписи к видео.

Пользователи в комментариях негативно отнеслись к развлечениям экстремалов.

“А зачем, смогли залезть, смогут и слезть, пущай учатся”, “Этот мост вроде как должен быть стратегическим объектом. Со всеми вытекающими”, “Снимать детей конечно нужно, но счет за спасателей должны оплатить родители мелких”, – пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, ранее в Вышгороде под Киевом группу подростков заметили на крыше многоэтажки.