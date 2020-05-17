Украинские артиллеристы провели масштабные учения на Донбассе: опубликованы мощные фото

В Донецкой области на одном из полигонов вблизи Мариуполя украинские артиллеристы провели масштабные учения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

“Несмотря на сильный ветер, артиллеристы подразделений операции Объединенных сил тренировались уничтожать цели с помощью аэроразведки, а также поражать условного противника на большом расстоянии с закрытых огневых позиций“, – отмечается в сообщении.

В течение двух дней проводились инструкторско-методические занятия руководящего состава ракетных войск и артиллерии Объединенных сил. Цель занятий – улучшить навыки пристрелки и поражения целей из минометов и орудий различного калибра.

Начальники артиллерии военных частей обменялись боевым опытом и ознакомились с техническими новинками, предназначенными для более эффективного применения артиллерии в бою.

Для занятий на полигоне развернули несколько локаций.

На первой локации, созданной на базе одной из бригад из состава оперативно-тактической группировки “Восток”, офицерам-артиллеристам продемонстрировали порядок ведения огня с закрытых огневых позиций с применением беспилотников.

На второй локации с применением новейшей артиллерийской баллистической станции командиры вычисляли скорость полета снаряда и, несмотря на сильный ветер, осуществляли точные выстрелы.

Во время учений отрабатывалась стрельба из 152-мм гаубицы 2А65 “Мста-Б”, 100-мм пушки МТ-12 “Рапира” и миномета калибра 120 мм.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось впечатляющее видео учений штурмовой бригады ВСУ.

Также ранее украинские морские пехотинцы провели учения, в ходе которых отработали военные действия в ночной период.