Как сидел, так и его поймал: известный футболист рассказал, как побил официанта в ресторане

Бывший вратарь харьковского “Металлиста” и киевского “Арсенала” Сергей Погорелый рассказал, как он побил официанта в ресторане.

Об этом голкипер рассказал в интервью каналу Do Best! в YouTube.

“Мы 2:2 сыграли с “Шахтером”, и всей командой пошли отмечать (“Арсенал”). Все со своими женами, с девушками, кто с кем. А я там один был. Надо ехать дальше, приключения искать. Говорю: “Я поехал, сколько надо денег?” Каждый своим занят. “Давай, я карточкой оплачу, потому что у меня наличных нет, а потом на базе вы уже, сколько считаете нужным, скинетесь”. Кто-то рядом сидел, и спрашивает: “Есть хоть какие-то гривны отдать ему чай?”

Я уже все оплатил, и поехал дальше приключений искать. И я не помню, кто-то положил 200 гривен, у кого-то было. Я помню, счет был на 8 тысяч гривен, тогда – тысяча долларов. И я говорил: “Положите еще”. Мне ответили: “Не переживай, мы можем потом ему доложим на чай, все нормально”. Я в этот момент еще не ушел, и подходит официант, открывает эту папочку, смотрит, а там 200 гривен, и в меня ее швыряет: “Ты тут посидел на 8000, а мне оставил…”. При всех, да. Это были его последние слова. Я как сидел, так и его поймал. Были ли какие-то последствия? Нет. Ну ты представляешь, вроде такое состояние, эйфория, под газом, и он…”, – сказал Погорелый.

33-летний Погорелый является воспитанником киевского “Динамо”. Выступал за киевский ЦСКА, “Таврию”, норвежский “Буде-Глимт”, харьковский “Гелиос” и грузинскую “Самтредиа”. В настоящее время является свободным агентом. В 2012 году был вызван в сборную Украины, но затем вызов был отменен, так как Погорелый в матче Кубка Украины ударил игрока “Ворсклы” Артема Громова.

Ранее сообщалось, что бывший игрок “Динамо” попал в скандал из-за угроз убить жену, ее сестру и мать.