Обещают золотые горы: медикам из Луганска предлагают сражаться с коронавирусом в России

Российские кураторы предлагают врачам в оккупированном Луганске контракты в Москве для борьбы с Covid-19.

Об этом рассказала врач, работающая в медучреждении Луганска, изданию “Донбасс.Реалии”.

По ее словам, предлагается ставка около 100 тыс. рублей (около 35 тыс. гривен) и доплата за месяц: 80 тыс. рублей врачам, 50 тыс. – медсестрам и 30 тыс. – санитарам (соответственно, 28, 18 и 11 тыс. гривен).

Такие предложения передаются через администрацию больницы.

Медработникам обещают оформлять командировки. Обсуждаются два варианта сроков – на 2 месяца и на все лето, при этом обещают сохранить рабочее место в Луганске.

“Но мало кто соглашается ехать. В целом, медики настроены очень скептически. По словам коллеги со скорой, которой предлагали, на скорой – другие цифры: надбавка около 25% от зарплаты. Она говорил, что “кидают” – обещают золотые горы, а в реальности не платят. Поэтому она ехать не настроена“, – сообщила медработник.

Многие отказываются ехать и из-за вопросов безопасности медиков. Не хотят ехать потому, что в Москве якобы не хватает средств защиты, и местным врачам приходится покупать это за свои средства.

Спрос на медработников в столице РФ в связи с эпидемией коронавируса значительно вырос. Открыты вакансии заведующих отделениями, врачей, медсестер, санитаров.

Россия вышла на второе место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Однако при большом количестве заболевших (по состоянию на 16 мая заразились более 250 тысяч человек) в стране не так уж много умерших (по официальным данным 2,3 тысячи, то есть примерно 1%).

Как сообщал “источник”, ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявил, что в реальности количество смертей в России от коронавируса в 2-3 раза больше, чем указывается в официальных данных.