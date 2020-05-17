Суд по делу MH17: когда ждать приговоров для виновных

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что приговоров для виновных в катастрофе самолета Boeing MH17 можно ждать не ранее, чем через несколько лет.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью “Радио Свобода”.

“Приговоров следует ждать минимум через несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна навредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество”, – отметил он.

По словам Енина, цель Украины – привлечь Россию и ее высшее руководство к ответственности за нарушение международного права, аннексию Крыма, военное вторжение на Донбассе и за причастность к катастрофе Boeing MH17.

Замминистра подчеркнул, что важным является неотвратимость наказания для виновных.

“Не менее важным является фактор неотвратимости. Именно на это осуществляется ставка. Мы видим, что постепенно кольцо вокруг России сжимается”, – сказал он.

Малайзийский Boeing, выполнявший рейс МН17, был сбит летом 2014 года над оккупированной Россией частью украинского Донбасса из “Бука”, доставленного российскими военными на Донбасс с территории РФ.

Как сообщал “источник”, в марте нынешнего года боевики ДНР “арестовали” ключевого фигуранта дела о катастрофе Boeing MH17.