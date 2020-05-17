В Бельгии врачи “наказали” премьер-министра за отношение к медицине: видео

Врачи больницы “Сен-Пьер” в Бельгии, которые первыми в стране начали принимать пациентов с коронавирусом, устроили “коридор презрения” для премьер-министра страны Софи Вильмес.

Об этом сообщает “The Brussels Times”.

Вильмес посетила больницу с визитом в воскресенье, 17 мая. Медики выстроились на пути следования ее кортежа и отворачивались при приближении. Таким образом они требовали выплаты компенсаций за два месяца тяжелой и опасной работы.

В общей сложности в акции приняли участие порядка 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи.

Премьер-министр Вильмес, выступая в больнице перед журналистами, заявила, что сектор здравоохранения “нуждается в реструктуризации и дополнительном финансировании”. Премьер поговорила с персоналом больницы и пообещала позаботиться как об их материальной, так и психологической поддержке. Со своей стороны представители профсоюзов напоминают, что именно Вильмес на посту министра по делам бюджета занималась сокращением расходов на медицинское обслуживание в последние три года.

“Врачи настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие два месяца тяжелой работы. Помимо этого, персонал больницы “Сен-Пьер”, так же как и врачи по всей стране, с негодованием воспринял распоряжение правительства об обязательном выходе медперсонала на сверхурочную работу, если в этом есть необходимость. Наши врачи и медсестры и так постоянно работают сверхурочно, и принудительные меры вызывают острое отторжение”, – заявил представитель профсоюза врачей Дирк Ван Овертвельдт.

Как ранее сообщал “источник”, врачи в Германии провели своеобразный “голый” флешмоб, чтобы обратить внимание властей страны на сложившуюся ситуацию с средствами индивидуальной защиты.