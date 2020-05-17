“Бавария” одержала уверенную победу в первом матче после возобновления сезона

В матче 26-го тура чемпионата Германии мюнхенская “Бавария” на выезде обыграла берлинский “Унион” со счетом 2:0.

Матч стал первым для клубов после двухмесячной паузы из-за пандемии коронавируса. Поединок начался в невысоком темпе, но “Бавария” постепенно завладела инициативой. В середине первого тайма Мюллер переправил мяч в ворота ударом с близкого расстояния, но арбитр отменил гол, зафиксировав довольно спорный офсайд. На 40-й минуте Левандовски заработал пенальти и сам же его реализовал.

Во второй половине преимущество гостей стало еще более очевидным. Хорошие моменты увеличить разрыв в счете упустили Павар, Мюллер и Гнабри. На 80-й минуте Павар точно пробил головой после подачи с углового и снял все вопросы об исходе матча.

“Бавария” продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. “Унион” остался на 12-й позиции.

“Унион” – “Бавария” – 0:2 (0:1)

Голы: Левандовски (40, с пенальти), Павар (80)

“Унион”: Гикевич, Триммель, Суботич, Хюбнер, Ленц, Премель (Кроос, 85), Андрих (Гентнер, 71), Бюльтер (Рюэрсон, 85), Шлоттербек, Уджа (Андерссон, 71), Ингвартсен (Меес, 81).

“Бавария”: Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Гнабри (Перишич, 85), Дэвис, Горетцка (Коман, 71), Алькантара, Левандовски, Мюллер (Кюизанс, 89).

Предупреждения: Ленц (12), Дэвис (36), Шлоттербек (51).

Ранее сообщалось, что в 26-м туре чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” разгромила “Шальке”.