Россия есть во всех конфликтах: украинский дипломат резко высказался об агрессии Кремля

Россия причастна ко всем конфликтам на постсоветском пространстве, в том числе, она участвует в войне на востоке Украины и аннексировала Крым.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига изданию Bloomberg Businessweek Turkiye.

По его словам, Украина делает все возможное для того, чтобы наступил мир в стране.

“Во всем, что вы сказали (о конфликтах на постсоветском пространстве), можно увидеть одну общую черту, которую мы прослеживаем в каждом конфликте. И это Россия. Это первопричина. Украина хочет мира, и мы на самом деле знаем цену мира и делаем все возможное для наступления мира. Если бы наступление мира зависело только от Украины, то он бы давно наступил“, — сказал посол.

Он добавил, что Россия использует различные способы дезинформации. В частности, РФ пытается прикрыть преступления против Украины, проводя гибридную информационную войну в третьих странах.

Кроме того, манипулируя историей, Россия пытается присвоить главную роль победителя над нацизмом себе. При этом, убивая украинцев, РФ использует символы Второй мировой войны.

Как сообщал “источник”, в конце апреля Верховная Рада приняла обращении к парламентариям других государств об осуждении вооруженной агрессии России против Украины, незаконной аннексии Крыма и оккупации ОРДЛО.