Цены взлетят: как подорожает проезд в транспорте при карантине

Проезд в общественном транспорте после возобновления его работы подорожает.

Об этом сообщил эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов в комментарии Obozrevatel.

По его словам, вопрос о повышении стоимости проезда уже решен, однако, еще обсуждается, каким будет это повышение.

“Как минимум треть рынка находится в ужасном финансовом положении. Они долго стояли, и им надо как-то “отбивать” эти деньги. Ограничение по количеству пассажиров в транспорте – это автоматом означает, что расходы повысятся. Пока обсуждается повышение от 10 до 15 гривень. Уже сейчас корпоративные перевозки, организованные местными властями для развозки работников стратегически важных предприятий, там берут по 15 гривень“, – сказал эксперт.

Правительство ранее сообщало, что на период карантина будут действовать ограничения на количество пассажиров в салоне транспорта. Естественно, это ударит по прибыли транспортных компаний, что уже вовсю обсуждается их владельцами.

Мэр Киева Виталий Кличко заверял жителей столицы, что тарифы на проезд в общественном транспорте города после полноценного восстановления его работы повышать не планируют, однако на частников позиция властей Киева нисколько не повлияет.

По словам Вячеслава Коновалова, рост стоимости проезда коснется и ж/д перевозок. Если плановое повышение тарифа в текущем году планировалось на уровне 20%, то теперь цены вырастут на все 30%.

Требования по ограничению количества людей в салоне коснется и самолетов, что само собой повлечет рост цен на авиабилеты.

Транспортный эксперт считает, что в первый месяц авиакомпании постараются не поднимать цены, чтобы завлечь клиентов, “а потом цены на пассажирские авиаперевозки резко взлетят и будут очень высокими”.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, когда в Украине будут запускать общественный транспорт.