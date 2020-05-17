Десятки случаев: под Киевом зафиксировали новую вспышку коронавируса

За прошедшие сутки в городе Ирпень (Киевская область) и близлежащих населенных пунктах выявили сразу 24 новых подтвержденных случая Covid-19.

Об этом сообщается в Facebook-группе “Семейный врач. Ирпень”.

В том числе, в самом Ирпене выявлено 16 новых случаев, в Коцюбинском – 7, в Ворзеле – 1.

Из 623 лиц, у которых были взяты анализы за все время в данных населенных пунктах, у 94 человек обнаружили Covid-19, у 464 человек заболевание не выявлено, а 65 образцов еще находятся на исследовании.

За весь период исследований в Ирпене зафиксировано 58 подтвержденных случаев, в Коцюбинском – 22 случая, в Гостомеле – 9, а в Ворзеле – 5.

При этом 17 человек уже выздоровели.

“Мы обращаемся к Вам: соблюдайте правила личной гигиены; во время посещения общественных мест избегайте контакта с людьми, у которых имеются признаки ОРВИ; в общественных местах старайтесь придерживаться социальной дистанции (1- 1,5 м); берегите пожилых людей, людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями; будьте сознательными и не болейте!” – говорится в сообщении.

Днем ранее, 16 мая, сообщалось, что в этом же регионе подтвердили всего 5 новых случаев Covid-19.

Всего в Киевской области по состоянию на утро 17 мая было зафиксировано 1 197 подтвержденных случаев Covid-19.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 17 мая в Киеве у 2280 человек подтвердили коронавирус, из них 59 случаев зафиксировали за последние сутки.