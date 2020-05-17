Под Одессой неизвестный попытался устроить пожар в многоэтажном доме: фото

В городе Белгород-Днестровский (Одесская область) неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в жилой дом.
Об этом сообщило главное управление Нацполиции в Одесской области.
“Сегодня ночью на улице Портовой кто-то бросил в окно жилого дома бутылку с вероятно горючим веществом. К счастью, никто не пострадал“, – отмечается в сообщении.
Взрыва и возгорания не произошло, были лишь разбиты два стекла на втором этаже.
Полицию вызвала 39-летняя хозяйка квартиры, в окно которой бросил бутылку неизвестный.
На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правоохранители изъяли бутылку с горючим веществом.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к этому лиц.
Как сообщал “источник”, ранее в Херсоне неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на порог здания синагоги.
Также ранее в Харькове неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание облгосадминистрации.