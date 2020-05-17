Под Одессой неизвестный попытался устроить пожар в многоэтажном доме: фото

В городе Белгород-Днестровский (Одесская область) неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в жилой дом.

Об этом сообщило главное управление Нацполиции в Одесской области.

“Сегодня ночью на улице Портовой кто-то бросил в окно жилого дома бутылку с вероятно горючим веществом. К счастью, никто не пострадал“, – отмечается в сообщении.

Взрыва и возгорания не произошло, были лишь разбиты два стекла на втором этаже.

Полицию вызвала 39-летняя хозяйка квартиры, в окно которой бросил бутылку неизвестный.

На месте работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Правоохранители изъяли бутылку с горючим веществом.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также причастных к этому лиц.

Как сообщал “источник”, ранее в Херсоне неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью на порог здания синагоги.

Также ранее в Харькове неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание облгосадминистрации.