В Хмельницкой области под угрозой коронавируса оказалось целое отделение роддома

В городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область) в роддоме на изоляцию отправили все отделение патологии беременных после того, как у одной из медсестер обнаружили коронавирус.

Об этом написал в Facebook мэр города Михаил Симашкевич.

“Внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медсестры роддома. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных. Медики будут обследоваться поэтапно“, – сообщил он.

Всего будут обследованы около 50 работников отделения патологии беременных.

По состоянию на утро 17 мая в Хмельницкой области выявлено 253 подтвержденных случая Covid-19.

Как сообщал “источник”, в Украине по состоянию на утро 17 мая 18 291 человек заболел коронавирусом, при этом 433 случая зафиксировали за последние сутки.