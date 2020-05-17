В Киеве в многоэтажном доме вспыхнул крупный пожар: видео

В воскресенье, 17 мая, на улице Симиренко в Киеве в одной из квартир жилого дома произошел пожар.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как с балкона квартиры на шестом этаже вырываются языки пламени, а вверх поднимается столб черного дыма.

Инцидент произошел на Борщаговке, по адресу Симиренко, 14/9.

На месте работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информации про потерпевших пока нет.

Как ранее сообщал “источник”, 9 мая в Киеве загорелась одна из квартир элитной многоэтажки в центре столицы. Пожар произошел в Печерском районе Киева в ЖК “Новопечерские липки”.

Кроме того, ранее в Киеве во время пожара в многоэтажном доме спасатели вытащили из огня домашнюю кошку. Возгорание произошло на улице Кубанской Украины на третьем этаже.