МакТерминатор: игрока английского клуба сравнили с известным киногероем, фото

Шотландский полузащитник “Манчестер Юнайтед” Скотт Мактоминей похвастался впечатляющим прессом после тренировки.

Фотографию футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

“Тяжелая неделя завершена”, – написал хавбек.

Поступок игрока привел в восторг его партнеров по команде и пользователей сети.

“МакТерминатор”, – написал полузащитник “Манчестер Юнайтед” Андреас Перейра.

“Скотти, тренироваться с мячом тоже очень важно. Не забывай об этом!” – пошутил хавбек манкунианцев Бруну Фернандеш.

“Абсолютный танк”, – написал один из пользователей.

23-летний Мактоминей является воспитанником “Манчестер Юнайтед”. В нынешнем сезоне он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.