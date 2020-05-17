Синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды в Киеве

В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

“С 11 часов до 22 часов 18 мая усиление скорости ветра до 15-24 метров в секунду“, – сообщили синоптики.

На официальном портале властей Киева сообщается, что при сильном ветре рекомендуется:

– плотно закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть;

– если человек оказался на улице, ему нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

– в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

– избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

По данным Укргидрометцентра, порывы ветра 15-20 м/с будут 18 мая наблюдаться и на остальной территории Украины, кроме юга и юго-востока страны.

Ветер свыше 20,8 метров в секунду считается штормовым, может повреждать деревья, крыши зданий и другие объекты.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео ураганного ветра в Карпатах.