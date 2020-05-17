Опасно для здоровья: в ВОЗ раскритиковали популярный метод борьбы с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что распыление дезинфицирующих средств является неэффективным методом борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщается в новых рекомендациях ВОЗ.

Организация подчеркивает, что такие меры могут нанести больше вреда, чем пользы.

Проведенное исследование показало, что распыление отбеливателя или других химических средств на большой территории неэффективно. Это же относится к дезинфекции ультрафиолетом.

Исследователи пришли к выводу, что на улице средства для дезинфекции, смешиваясь с грязью и мусором, утрачивают свою эффективность. Потому их распыление является напрасной тратой усилий.

В организации здравоохранения также назвали неприемлемым опрыскивание дезинфекторами людей, поскольку это может нанести вред глазам, коже, дыхательным путям.

В местах, где распылялись такие химические вещества, как формальдегид, агенты на основе хлора или соединения аммония, было зафиксировано неблагоприятное воздействие этих химпрепаратов на здоровье людей.

Как сообщал “источник”, ранее в Швеции власти придумали способ борьбы с коронавирусом с помощью куриного помета.