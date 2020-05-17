Карантин все еще “не нужен”? В Беларуси резко растет число зараженных коронавирусом

По состоянию на 17 мая в Беларуси коронавирусную инфекцию обнаружили у 29 650 человек.

Об этом сообщает информационное агентство “Интерфакс-запад”.

За последние сутки зарегистрировали 969 случаев COVID-19. Это говорит о том, что заболеваемость в стране растет с каждым днем. Однако с начала пандемии карантин в стране не оглашали.

“За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 (на 16 мая – 160) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией”, – отметили в Министерстве здравоохранения Беларуси.

Но также на 17 мая выздоровели и выписаны с больниц 9 932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 350 515 тестов на коронавирус.

Как сообщал “источник”, врач рассказал, почему Беларусь продолжает жить активной жизнью в эпоху коронавируса.