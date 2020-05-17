“Вспомнят ли о нем?”: промоутер Усика ярко ответил на вызов борца

Александр Красюк, промоутер звездного украинского боксера Александра Усика, ярко прокомментировал выпад борца Богдана Грицая в адрес своего клиента.

Слова представителя команды бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе приводит XSport.

Так, Красюк отметил, что многие используют имя “самого популярного спортсмена страны”, чтобы о них услышаны. По его словам, именно эту цель и преследовал Грицай, когда бросал вызов Усику.

“Вспомнят ли о нем через месяц? Войдет ли он в историю? Станет ли он легендой? Одно можно сказать с уверенностью, что этого точно не произойдет в следствии брошенного им вызова Усику“, – сказал Красюк.

Ранее “источник” сообщал, что украинская чемпионка шокировала конспирологической версией поступков Усика и Ломаченко.