Каждый день спасал пациентов: в Одессе умер врач из “коронавирусной” больницы

В Одессе умерли от коронавируса 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10, спасавший пациентов от Covid-19, а также 74-летняя женщина-пенсионерка.

Об этом написал в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

“Зафиксированы два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Ушли из жизни 74-летняя пенсионерка и 47-летний врач-реаниматолог городской больницы №10. В этой больнице медики ежедневно противостоят коронавирусу и спасают пациентов“, – сообщил чиновник.

За минувшие сутки в Одесской области диагноз Covid-19 подтвердился у 12 пациентов, а общее количество подтвержденных случаев достигло 746. Случаи зафиксированы практически во всех районах региона.

“Я обращаюсь к каждому: продолжайте соблюдать санитарные нормы, будьте сознательны и берегите себя“, – написал Куцый.

Как сообщал “источник”, ранее в Одесской области от коронавируса умер семейный врач.

Также ранее в Одессе от коронавируса умер 56-летний мужчина.