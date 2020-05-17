Под Киевом произошло жуткое ДТП: много погибших, фото

В воскресенье, 17 мая, под Киевом автомобиль влетел в дерево, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области.

Трагедия произошло в Бородянском районе в селе Пороскотень. Информация о ДТП на линию спасателей поступила в 03:29. Они оперативно прибыли на место ЧП.

Выяснилось, что водитель машины ВАЗ не справился с управлением и влетел в дерево. В результате авто смялось, а людей пришлось доставать из побитого автомобиля с помощью специальных инструментов.

Спасатели деблокировали из салона трех погибших. Ими оказались водитель и два пассажира 1996, 1997 годов рождения. Также травмы получили две пассажирки 1997 и 1996 годов рождения – их госпитализировали.

Кроме того, представители ГСЧС провели обесточивание аккумуляторной батареи, для устранения угрозы возгорания автомобиля. Причина ДТП устанавливается.

Как сообщал “источник”, на Бориспольской трассе под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате которого один из автомобилей загорелся.