Против Трампа в США начали новое расследование: названа причина

В Конгрессе США демократы начали расследование в отношении увольнения из Госдепартамента чиновника, который занимался расследованием деятельности госсекретаря Майка Помпео.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Сообщение о расследовании появилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерении уволить генерального инспектора Госдепартамента Стива Линика.

Демократы полагают, что Линик начал расследование правонарушений госсекретаря Помпео.

Линик якобы расследовал жалобы на то, что Майк Помпео мог злоупотреблять работой подчиненных и просил их выполнять личные поручения, в частности покупать еду и присматривать за его собакой.

Белый дом заявил 16 мая, что Трамп уволил инспектора Линика по рекомендации Помпео. Согласно закону, Белый дом должен уведомить Конгресс за 30 дней до увольнения генерального инспектора.

В рамках расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о расследовании, которое он проводил.

Линик стал третьим чиновником, изучавшим возможные неправомерные действия власти, который был уволен Дональдом Трампом за последние два месяца.

Экс-прокурор Линик был назначен бывшим президентом США Бараком Обамой для контроля за расходами и выявления любых злоупотреблений в Госдепартаменте.

Новым генеральным инспектором станет Стивен Акард, бывший помощник вице-президента Майка Пенса.

Как сообщал “источник”, в сентябре 2019 года Конгресс США начал расследование против Трампа из-за Украины.