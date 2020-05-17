Популярная украинская авиакомпания внезапно закрыла продажу всех билетов: названа причина

Украинская авиакомпания МАУ закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Решение было принято на основании результатов анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети и в Украине.

Как сообщает “Аvianews” об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

Он отметил, что прогноз развития ситуации крайне негативный, и Украина является частью глобального тренда. Отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

Дыхне также прогнозирует что в результате кризиса сервис в аэропортах и на борту самолетов претерпит изменения. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Как сообщал “источник”, украинский национальный авиаперевозчик – “Международные авиалинии Украины” (МАУ), находящийся под контролем олигарха Игоря Коломойского, в сложной ситуации пандемии коронавируса вел себя в худших традициях отечественного бизнеса.