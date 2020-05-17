В Киеве пьяный неадекват атаковал банк: появились фото “героя”

В Киеве неадекватный мужчина разбил оконное стекло в здании “Ощадбанка”.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

Инцидент произошел по адресу улица Симиренко, 17А. Там злоумышленник в состоянии сильного алкогольного опьянения атаковал банк.

Его на месте задержали сотрудники службы охраны. Потом по вызову на место прибыли правоохранители, которым передали хулигана. Им оказался мужчина по имени Руслан 1986 года рождения.

Как сообщал “источник”, 9 мая в Киеве трое злоумышленников напали на медицинских работников в больнице и ограбили их. С собой они забрали деньги и мобильные телефоны.

Напомним, ранее в США мужчина устроил необычное “рождественское” ограбление – он напал на банк, после чего начал разбрасывать украденные деньги по улице.