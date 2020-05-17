Муж до последнего пытался спасти жену: под Житомиром трагически погибли супруги

В Житомирской области муж и жена утонули в одном из водоемов возле села Нехворощ.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

16 мая в 20:55 спасатели получили сообщение о том, что в водоеме возле этого населенного пункта утонул человек.

Спасатели, прибывшие на место, извлекли из воды тело мужчины, 42-летнего жителя Бердичева.

Как выяснилось, компания отдыхала на берегу водоема. Четыре человека решили покататься на лодке, однако посреди водоема она неожиданно перевернулась.

Самостоятельно на берег выбрались три человека, а одна из находившихся в лодке женщин не умела плавать. На ее спасение бросились муж этой женщины с его братом. Последний нашел женщину и доставил ее на берег.

Попытки реанимировать 37-летнюю женщину оказались тщетными. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали ее смерть.

Пока все внимание было приковано к спасению женщины, выяснилось, что из водоема не вернулся ее муж, бросившийся ранее спасать ее. Позже стало известно, что он утонул, именно его тело и извлекли из водоема спасатели.

Обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщал “источник”, ранее под Винницей утонул молодой человек.

Также ранее 6-летний мальчик утонул в Волынской области.