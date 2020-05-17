Никогда не было такой плохой ситуации: политолог рассказал, как коронарирус ударил по Кремлю

В связи с пандемией коронавируса и нефтяным кризисом, электоральные шансы президента России Владимира Путина так низки, как не были, наверное, еще никогда.

Об этом в интервью “источнику” рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он описал реалии российской власти в период пандемии. Путин с большой осторожностью относится к своему здоровью

“Я бы не сказал, что в Кремле стараются очень сильно делать вид, что все в порядке. Путин ведет себя так, как будто он все время на изоляции. Даже на постановочных кадрах по телевизору. Да, он без маски, общается, возможно, с кем-то в индивидуальном порядке, но соблюдает дистанцию. И понятно, что он серьезно относится к этой угрозе и не хочет дергать льва за хвост, старается не заболеть. Но коронавирус такая зараза, которая никого не жалеет. Но получилось, конечно, смешно – Путин сказал, что выходим на работу, и на следующий день заболел его пресс-секретарь“, – говорит Орешкин.

Он подчеркнул, что раньше Путин конструировал ситуацию, а сейчас ее конструируют нефтяной кризис и коронавирус – это связанные друг с другом проблемы, но они не однокоренные.

“И Путин вынужден приспосабливаться, а это не его стиль. Он обычно любит сам строить для себя выигрышные ситуации. Наверное, никогда еще Путин не был в такой плохой ситуации с точки зрения электоральных шансов. Но она совершенно не проигрышная. С точки зрения “Левада-центра”, уровень поддержки у Путина – 59%. Другой вопрос, что в 2020 году он падает от месяца к месяцу“, – добавил Орешкин.

Детальнее читайте в материале “источника” Путин оказался слабоват, у него появился серьезный соперник – Дмитрий Орешкин.