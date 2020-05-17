Под Днепром разгорелся громкий скандал из-за русского языка в школе: появились подробности

В одной из школ города Кривой Рог педагогический совет решил обязать детей изучать русский язык.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Радио Свобода”.

Такой предмет введут для учеников 5-11 классов. Но 11-классникам предлагают учить русский факультативно.

Однако представители родительского комитета заявили, что не все родители согласны с таким нововведением. Также против часть учителей. Между тем в администрации школы заявляют, что родителей опрашивали и большинство было “за”, но из-за несогласных этот вопрос еще обдумывают.

Мнение родителей учеников

По словам мамы ученика, который перешел в 11 класс, Виктории Рудник, введение русского языка в учебную программу стартовало еще в апреле. Мнение родителей, которые против, не учли.

Урок русского языка поставили вместо немецкого, как иностранный. Именно этот факт возмутил родителей. Некоторые даже написали обращение к дирекции школы.

“Учителям эти планы дали за двое суток до педсовета, сказали, чтобы все выбирали русский язык. И все. Родителям рассказывают, что будет лучше, будет легче. Но не все родители хотят, многие написал заявления, что хотят немецкий. Родители 11-классников, когда узнали, что русский будет факультативом, написали заявления, чтобы нам поставили украинский или английский, потому что их сдавать на ВНО. Нам говорят: “Это факультатив, хотите – не ходите”. Я им задала вопрос: это же финансируется из бюджета, учитель будет получать зарплату за русский, а мы, родители, будем вынуждены нанимать репетиторов на украинский?” – отметила Виктория Рудник.

Учительница информатики и мама ребенка, который учится в 90-й школе, Людмила Легкая отметила, что ей также не нравится эта идея. Им советовали изучение русского языка как более легкого второго иностранного. Но по ее мнению, это не лучший вариант.

Некоторые родители заявляли, что русский дети знают на достаточном уровне, а изучение немецкого им пригодится больше. Ведь этот язык выучить дома гораздо сложнее.

Что говорит администрация школы

В то же время дирекция школы подчеркнула, что их учебное заведение двуязычное – языки образовательного процесса украинский и русский. Переход на украинский длится три года и с 1 сентября 2020 года все классы будут учиться на украинском.

В департаменте образования и науки облгосадминистрации отметили, что такие вопросы решаются администрацией школы.

Как сообщал “источник”, в одной из школ Киева детей якобы обучали на русском языке, объяснив это тем, что они на украинском не поймут терминологии.