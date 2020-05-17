Пропагандисты ЛНР выдали пикантный фейк о ВСУ: появилось разоблачение

Боевики так называемой ЛНР распространили фейковую информацию, что воины ВСУ на Донбассе изнасиловали девушку-фотографа с США.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ресурс Inforesist.

Оккупанты заявили, что украинские военные около Станицы Луганской совершили насильственные действия сексуального характера против американского фотографа Туеру Блатти.

Такую новость растиражировали “местные СМИ”. А информацию якобы получили от “народной милиции ЛНР”. Пишут, что Блатти приехала на Донбасс 10 мая, а через 5 дней она отправилась с бойцами ВСУ на фотосессию в лесной массив.

По словам боевиков, девушку привезли в пункт временного размещения Нацгвардии и там ее изнасиловали. Однако Туера сама отрицает это.

“Эта информация – полная ерунда. Если сказать словами президента США – это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе на протяжении месяцев. А все украинские солдаты, с которыми я работала, звездные солдаты”, – написала Туера Блатти на своей Facebook-странице.

Как сообщал “источник”, боевики так называемых ДНР-ЛНР регулярно придумывают все новые и новые страшилки о зверствах ВСУ на Донбассе, одна из них называется “Каратель в огне”.