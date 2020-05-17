В Харькове девушка на дорогом авто устроила эпичное ДТП и снесла столб: фото

В Харькове в воскресенье, 17 мая, девушка на желтом Porsche снесла столб.

Об этом, с добавлением фото с места ДТП сообщил Telegram-канал “Харьков 1654”.

Отмечается, что на месте аварии было много полиции. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина ДТП на данный момент неизвестна, ее будут выяснять соответствующие органы.

На кадрах видно, что машина залетела на газон и клумбу. Автомобиль получил значительные повреждения.

Как сообщал “источник”, в Харькове на проспекте Гагарина в понедельник, 20 апреля, девушка на Toyota Camry в районе остановки Державинская потеряла управление и устроила ДТП. Обошлось без пострадавших.

А вот ДТП на Окружной дороге в Харькове 26 апреля закончилось трагически. Столкновение Audi и ВАЗ-2110 забрало жизни двух пожилых людей.