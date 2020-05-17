Звездный украинский баскетболист находится в критическом состоянии: что произошло

Звездный защитник БК “Запорожье” Сергей Мясоедов находится в критическом состоянии после падения с велосипеда.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

Травму спортсмен получил в субботу утром, 16 мая. После падения баскетболист почувствовал боль в ключице, поэтому сразу же обратился в больницу. Уже там он потерял сознание и впал в кому. Позже врачи поставили диагноз – внутричерепная гематома.

Президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон рассказал, что Мясоедов находится в критическом состоянии. Он отметил, что, к счастью, гематома не увеличилась. По его словам, решающими для баскетболиста, который принимал участие в матче всех звезд украинской Суперлиги, будут ближайшие дни.

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