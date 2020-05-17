Легендарный теннисист призвал расстреливать людей за нарушение карантина

Известный в прошлом чилийский теннисист Марсело Риос одобрил расстрел людей за нарушение карантина.

Соответствующее заявление он сделал в Instagram.

Так, комментируя распоряжение президента Филиппин Родриго Дутерте о предоставлении прав полиции открывать огонь в людей, нарушивших карантин, бывший теннисист написал: “Не знаю, что за правительство в этой стране, но считаю, что убить двух людей, не уважающих условия карантина, никто другой не осмелился бы. Внимание, это мое личное мнение: я думаю, что, когда вещи выходят из-под контроля, нужно использовать самые жесткие методы“.

Риос вошел в историю спорта, как единственный игрок, который возглавлял рейтинг лучших теннисистов планеты, не выиграв при этом ни одного турнира серии Grans Slam.

Ранее “источник” сообщал, что ATP и WTA остановили все турниры на длительный срок.