Шокируют колоссальные масштабы: Зеленский почтил память жертв политических репрессий, фото

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв политических репрессий, он возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала “Быковнянские могилы”.

Об этом сообщает прес-служба ОПУ.

“Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чужая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному строю цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы”, – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что современные и будущие поколения должны сделать все для неповторения подобных преступлений.

“В независимой демократической Украине жизнь и здоровье граждан всегда будут моим безусловным приоритетом”, – отметил президент.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали документы, свидетельствующие о репрессиях против украинцев в 30-х годах.