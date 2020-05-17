Зеленая или ржавая: в оккупированном Крыму рассказали о катастрофе с питьевой водой

В оккупированном Россией Крыму на фоне сухой зимы и всеобщей “самоизоляции” от COVID-19 обострился водный дефицит. В частности на севере Крыма вода абсолютно непригодная для питья, кроме того жители страдают от экологических проблем, связанных с работой химических предприятий.

Об этом говорится в материале “источника”.

“В городском филиале “Воды Крыма” (“государственное предприятие” так называемой Республики Крым, – “источник”) давно перестали реагировать на жалобы по поводу качества воды. Люди писали Аксенову, писали в Москву жалобы – все без толку. Городские чиновники уже прямым текстом говорят людям, что, мол, радуйтесь, что такая вода есть, потому что в соседнем Армянске – еще хуже. Там вода из крана идет то зеленая, то ржавая. Другой воды у нас для вас нет!“, – возмущается житель Красноперекопска Владимир Т.

Вода в Армянске позеленела еще два года назад. В оккупационном “правительстве” нехотя признали проблему. Сергей Аксенов для вида критиковал городских чиновников, раздавал пустопорожние распоряжения, но все так и осталось на словах и бумаге. Затем, летом 2018 года в Армянске из-за нехватки воды для химических предприятий произошла экологическая катастрофа.

Детальнее читайте в материале “источника” Воды нет, но вы держитесь: засуха в Крыму превращается в реальную угрозу для оккупантов.