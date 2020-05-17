“Ситуация катастрофическая”: известный российский экс-боец рассказал о коронавирусе в России

Известный в прошлом российский боец смешанных единоборств Магомедхан Гамзатханов рассказал о тяжелой ситуации в России с коронавирусом.

Слова бывшего спортсмена приводит “Спорт-экспресс”.

“У нас в Дагестане катастрофическая ситуация. Вчера в центральную больницу завезли 90 человек. Очень много умирают“, – заявил Гамзатханов. Бывший боец отметил, что его знакомый доктор рассказал, что сейчас ситуация в регионе контролируется, однако всего несколько дней назад она была критической.

По его словам, много людей по-прежнему болеют коронавирусом. Гамзатханов считает, что вина за распространение болезни лежит как на властях, так и на обычных людях, которые не прислушивались к рекомендациям медицинских работников.

Ранее “источник” сообщал, что озвучен тревожный прогноз о коронавирусном “аде” в России.