Часть Украины накроют грозы и штормовой ветер: синоптик предупредила о неприятностях

Часть Украины в понедельник, 18 мая, окажется в зоне действия антициклона, что обусловит сухую погоду. Однако в северных, восточных и части западных областей ожидаются дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений.

Об этом в Facebook пишет известный украинский синоптик Наталья Диденко.

“Температура воздуха 18-го мая в Украине в течение дня составит +14 +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10 +13 градусов, в южной части +17 +23 градуса“, – прогнозирует она.

В Киеве в понедельник будет сыро и ветрено, днем максимальная температура воздуха +16 +18 градусов.

“В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды – не ждать, воздух будет свежим, то есть, серьезно за 20 градусов отметки термометра не перемахнут“, – добавила Диденко.

Как сообщал “источник”, по прогнозам синоптиков, после аномально теплой зимы лето в Украине, наоборот, будет не слишком жарким.