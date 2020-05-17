Часть Украины накроют грозы и штормовой ветер: синоптик предупредила о неприятностях

Часть Украины в понедельник, 18 мая, окажется в зоне действия антициклона, что обусловит сухую погоду. Однако в северных, восточных и части западных областей ожидаются дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений.
Об этом в Facebook пишет известный украинский синоптик Наталья Диденко.
“Температура воздуха 18-го мая в Украине в течение дня составит +14 +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10 +13 градусов, в южной части +17 +23 градуса“, – прогнозирует она.
В Киеве в понедельник будет сыро и ветрено, днем максимальная температура воздуха +16 +18 градусов.
“В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды – не ждать, воздух будет свежим, то есть, серьезно за 20 градусов отметки термометра не перемахнут“, – добавила Диденко.
Как сообщал “источник”, по прогнозам синоптиков, после аномально теплой зимы лето в Украине, наоборот, будет не слишком жарким.