Скандальный нардеп Рады во второй раз стал отцом: появились подробности

У народного депутата Украины восьмого созыва Олега Ляшко родился сын, это второй ребенок в семье.

Об этом он сообщил на своей Facebook-странице.

“Родился сын! Благодарю Бога и жену за наибольшее счастье на свете! Искреннее спасибо нашим лучшим медработникам роддома”, – написал нардеп.

Отметим, что у Ляшко есть еще дочь Владислава 2002 года рождения.

Как сообщал “источник”, ранее депутат Киевского областного совета Глеб Лирник избил свою жену Валентину Павлюк из-за ребенка.

Напомним, задержанным за разбойное нападение на один из магазинов в Киеве оказался несовершеннолетний сын народного депутата от “Радикальной партии” Игоря Попова Богдан. В 2017 году двое неизвестных в балаклавах ограбили продуктовый магазин “Праздничный” на проспекте Рокоссовского, 3 (Оболонь), после чего одного из злоумышленников задержали.