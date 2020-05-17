Путин попал в ловушку: политолог указал на важный нюанс с карантином в России

Российский политолог Дмитрий Орешкин назвал факторы, которые мешают президенту РФ Владимиру Путину продлить карантин, ослабив его.

Об этом Дмитрий Орешкин рассказал в интервью “источнику”.

“У Путина серьезная проблема и очень узкий коридор возможностей. Ему нельзя продолжать тормозить, потому что экономика сядет. Плюс ко всему, еще и нефтяной кризис – денег совсем нет. С другой стороны, нельзя выходить из карантина, потому что подскочит число заболевших. Но Путин в этом случае рискнул, взял на себя ответственность, хотя частично свалил ее на губернаторов, сказав им, что они могут выходить из карантина по своему решению. Но если всплеск заболевания случится, ответственность ляжет на Путина“, – отметил политолог.

Орешкин также рассказал, как выход из карантина связан с референдумом в РФ. Он пояснил, что после падения нефти и коронавируса третья проблема – а для Путина она первая – это обновление сроков. Он сам протащил через конституционный суд то, что принять поправки можно только через народное голосование. С каждым месяцем ситуация ухудшается. Люди раздражены. Экономика будет восстанавливаться медленно. Через два месяца экономическая ситуация будет хуже, чем сейчас. Надежда на то, что в дальнейшем ситуация исправится, достаточно иллюзорна.

“Поэтому Путин решился раздавать деньги и из этого можно сделать вывод, что он готовится к голосованию по конституции. Правило такое – если хочешь социальной поддержки, дай денег народу за 2-3 месяца до выборов, чтобы он успел ими воспользоваться. А значит, они целятся на июнь-июль. Вообще, у Путина все варианты довольно тяжелые. Если откладывать референдум – по нему ударят проблемы экономического кризиса, не откладывать – они столкнутся с проблемами эпидемиологического кризиса“, – добавил политолог.

По мнению Орешкина, власти России хотят сделать это голосование рутинным, незаметным, чтобы было поменьше шума и обсуждения, потому что чем больше шума, тем больше желающих будет голосовать против.

“Скорее всего Кремль устроит голосование по удаленке, по интернету. Это удобнее – и не важно, что будут летние месяцы и всегда можно будет добавить себе голосов“, – резюмировал политолог.

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