В каких странах и когда смогут отдохнуть украинцы после карантина: направления и сроки

Власти стран, где популярен международный туризм, могут восстановить его, несмотря на пандемию.

В середине лета власти государств зависимых от туризма говорят об открытии границ для иностранцев. Известно, что во многих странах отрасль туризма формирует значительную долю ВВП. Именно поэтому так важно ее восстановить.

Среди стран, которые ждут украинских туристов этим летом: Греция, Черногория, Грузия и другие.

Греция

Власти думают открыть туристический сезон, но с соблюдением строгих правил для безопасности отдыхающих. Они будут распространяться на рестораны, пляжи, отели и другие популярные места скопления людей.

“Опыт туризма этим летом может несколько отличаться от того, что вы имели в предыдущие годы. Возможно, будут закрыты бары, и не будет толп, но вы все равно можете получить фантастический опыт в Греции. При условии, что глобальная эпидемия идет по нисходящему пути”, – заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

По его словам, власти проводят работу, чтобы с 1 июля открылся туристический бизнес, а страна смогла принимать иностранцев.

Черногория

Также курортный сезон планируют открыть в июле и ожидают наплыв туристов в августе. Но для местных путешественников отели и рестораны открываются уже с 18 мая.

“Компетентные учреждения обязуются подготовить протокол, который будет применяться в гостиницах, частном секторе и гостеприимстве”, – отметила директор Национальной туристической организации Черногории Желька Радак-Кукавичич.

Турция, Грузия и другие страны

Грузия тоже намерена открыть страну для туризма с 1 июля. А турецкие власти пока не назвали даты, но уточнили, что во второй половине лета ее курорты смогут посещать иностранцы. Но сначала будут восстанавливать туризм внутри страны.

Кроме того, к туристическому сезону готовится и Кипр. Уже в июне на острове для посетителей откроются кафе, бары и рестораны.

В ближайшее время свои границы, в том числе и для туристов, могут открыть Чехия, Австрия и Словакия.

Авиасообщение

Европейские страны уже говорят про даты, когда запустят полеты. Но в Украине пока неясно о восстановлении авиатранспорта. Власти страны пока не рассматривают конкретную дату.

Исходя из этого, вопрос о путешествиях украинцев зависит от решения властей о снятии карантинных ограничений.

Как сообщал “источник”, украинцы уже не очень рассчитывают на летний отдых из-за карантина, потому решили отнестись к ситуации с юмором.