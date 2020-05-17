В Израиле загадочно умер посол Китая: первые подробности и фото

В воскресенье, 17 мая, в Израиле нашли мертвым посла Китая Ду Вэя.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на CNN.

Тело дипломата обнаружили в резиденции в Герцлии, которая находится около города Тель-Авив. Причина смерти посла пока неизвестна. На месте работают правоохранители, но трагедию не комментируют.

Фото: Reuters

Как пишет ВВС, Ду Вэя нашли мертвым в постели.

Ду Вэю 58 лет, он вступил в должность посла в Израиле в начале 2020 года, за несколько недель до пандемии коронавируса. До этого он 4 года занимал должность посла Китая в Украине.

Как сообщал “источник”, 2 сентября 2019 года в столице Египта Каире в больнице скончался посол России Сергей Кирпиченко.